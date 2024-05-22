ЦБА завершил прошлый год с прибылью

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил 2023 год с прибылью в 349,113 млн манатов, в то время как 2022 год завершил с убытком в 63,955 млн манатов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил 2023 год с прибылью в 349,113 млн манатов, в то время как 2022 год завершил с убытком в 63,955 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ЦБА.

В прошлом году процентные доходы ЦБА составили 515,327 млн манатов (в 2,3 раза больше, чем годом ранее), процентные расходы - 299,649 млн манатов (на 78,4% больше), сборы и комиссионные доходы - 28,371 млн манатов (на 12,5% меньше), сборы и комиссионные расходы - 3,33 млн манатов (на 10% меньше).

Прочие операционные доходы регулятора в отчетный период составили 1,116 млн манатов (на 96,3% меньше), прочие операционные расходы - 113,32 млн манатов (на 1,6% меньше), доходы по признанию финансовых обязательств - 47,892 млн манатов (на 18,9% меньше), доходы по признанию финансовых активов - 2,974 млн манатов (не было в предыдущем году), доходы по переоценке ценных бумаг - 34,465 млн манатов (был убыток в предыдущем году), доходы по реализации ценных бумаг - 101,931 млн манатов (убыток в предыдущем году).

В то же время убыток по обесцениванию ценных бумаг составил 470 тыс. манатов (на 39,4% меньше), убыток по переоценке производных финансовых инструментов составил - 4,32 млн манатов (была прибыль в предыдущем году), доходы по переоценке средств в инвестиционных фондах - 13,548 млн манатов (в 2,95 раза больше), доходы по переоценке иностранной валютной позиции - 48,801 млн манатов (убыток за предыдущий год), доходы по валютным операциям - 914 тыс. манатов (на 77,64% меньше), а другие убытки составили 25,137 млн манатов (доход в предыдущем году).