Центробанк Азербайджана заработает 200 млн на управлении валютными резервами

Вмешательство Центробанка Азербайджана (ЦБА) на валютный рынок на сегодняшний день незначительно.
Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал председатель ЦБА Эльман Рустамов.
"Мы вмешиваемся в рынок только для поддержки ликвидности банковского сектора и помогаем банкам. Например, у банков есть иностранная валюта, но им нужен манат. В этом случае мы их поддерживаем. Есть организации, которые привлекают валютные кредиты для Азербайджана. В наши обязательства входит помощь им, если они не смогут продать эту валюту на рынке. Сегодня Госнефтефонд Азербайджана имеет сложности с продажей своих средств. Мы скупаем валюту ради выполнения своих международных обязательств", - сказал он.
По словам Рустамова, ЦБА постоянно наращивает свои валютные резервы, которые в настоящее время превышают 6 млрд долларов.
"Думаю, к концу этого года мы заработаем 200 млн долларов на управлении резервами", - сказал главный банкир.
Tural İbadlıАвтор новости