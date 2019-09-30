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Центробанк Азербайджана заработает 200 млн на управлении валютными резервами

ЦБА заработает 200 млн на управлении валютными резервами
© Report

Вмешательство Центробанка Азербайджана (ЦБА) на валютный рынок на сегодняшний день незначительно.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал председатель ЦБА Эльман Рустамов.

"Мы вмешиваемся в рынок только для поддержки ликвидности банковского сектора и помогаем банкам. Например, у банков есть иностранная валюта, но им нужен манат. В этом случае мы их поддерживаем. Есть организации, которые привлекают валютные кредиты для Азербайджана. В наши обязательства входит помощь им, если они не смогут продать эту валюту на рынке. Сегодня Госнефтефонд Азербайджана имеет сложности с продажей своих средств. Мы скупаем валюту ради выполнения своих международных обязательств", - сказал он.

По словам Рустамова, ЦБА постоянно наращивает свои валютные резервы, которые в настоящее время превышают 6 млрд долларов.

"Думаю, к концу этого года мы заработаем 200 млн долларов на управлении резервами", - сказал главный банкир.

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