О нас

ЦБА запустит электронную платформу для выдачи лицензий предпринимателям

ЦБА запустит электронную платформу для выдачи лицензий предпринимателям Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует запустить электронную платформу для выдачи лицензий предпринимателям. 
Финансы
25 января 2024 г. 12:33
ЦБА запустит электронную платформу для выдачи лицензий предпринимателям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует запустить электронную платформу для выдачи лицензий предпринимателям.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела развития и контроля национальных платежных систем ЦБА Рамиль Махмудов на проходящем в Баку круглом столе "Сектор информации и технологий в Азербайджане: проблемы и возможности".

"С этого года начата работа по созданию различных электронных платформ ЦБА для предпринимателей, работающих в ряде секторов экономики. Одна из них – платформа для выдачи лицензий предпринимателям. После того, как платформа будет запущена, не будет необходимости использовать бумажные носители. В эту платформу также будут интегрированы информационные системы ряда государственных структур", - сказал он.

Махмудов добавил, что в настоящее время действует электронная система обращений ЦБА. Каждый предприниматель может обратиться в регулятор онлайн, и получить официальный ответ, сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı onlayn lisenziya verəcək

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08
Губернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
ФотоГубернатор Белгородской области: Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
24 января 2024 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi