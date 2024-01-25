ЦБА запустит электронную платформу для выдачи лицензий предпринимателям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует запустить электронную платформу для выдачи лицензий предпринимателям.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует запустить электронную платформу для выдачи лицензий предпринимателям.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела развития и контроля национальных платежных систем ЦБА Рамиль Махмудов на проходящем в Баку круглом столе "Сектор информации и технологий в Азербайджане: проблемы и возможности".

"С этого года начата работа по созданию различных электронных платформ ЦБА для предпринимателей, работающих в ряде секторов экономики. Одна из них – платформа для выдачи лицензий предпринимателям. После того, как платформа будет запущена, не будет необходимости использовать бумажные носители. В эту платформу также будут интегрированы информационные системы ряда государственных структур", - сказал он.

Махмудов добавил, что в настоящее время действует электронная система обращений ЦБА. Каждый предприниматель может обратиться в регулятор онлайн, и получить официальный ответ, сказал он.