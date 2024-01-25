ЦБА запустит электронную платформу для выдачи лицензий предпринимателям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует запустить электронную платформу для выдачи лицензий предпринимателям.
Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела развития и контроля национальных платежных систем ЦБА Рамиль Махмудов на проходящем в Баку круглом столе "Сектор информации и технологий в Азербайджане: проблемы и возможности".
"С этого года начата работа по созданию различных электронных платформ ЦБА для предпринимателей, работающих в ряде секторов экономики. Одна из них – платформа для выдачи лицензий предпринимателям. После того, как платформа будет запущена, не будет необходимости использовать бумажные носители. В эту платформу также будут интегрированы информационные системы ряда государственных структур", - сказал он.
Махмудов добавил, что в настоящее время действует электронная система обращений ЦБА. Каждый предприниматель может обратиться в регулятор онлайн, и получить официальный ответ, сказал он.