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ЦБА: За два месяца в Нахчыване начали действовать пять страховых компаний

ЦБА: За два месяца в Нахчыване начали действовать пять страховых компаний За последние два месяца в Нахчыванской Автономной Республике начали действовать пять страховых компаний.
Финансы
16 октября 2023 г. 18:01
ЦБА: За два месяца в Нахчыване начали действовать пять страховых компаний

За последние два месяца в Нахчыванской Автономной Республике начали действовать пять страховых компаний.

Как передает Report, об этом сообщил начальник нахчыванского подразделения Центрального банка Азербайджана Эльчин Алиев.

“Ранее на страховом рынке Нахчывана действовала всего одна страховая компания - ОАО Naxçıvan Sığorta. Это не позволяло сформировать конкурентную среду, расширить спектр страховых услуг. Клиенты требовали разнообразные и современные банковские продукты. С приходом на рынок новых компаний страховой рынок в Автономной Республике начал развиваться, о чем свидетельствуют статданные", - отметил он.

Напомним, что в августе этого года в Нахчыване собрано 779 тыс. манатов страховых взносов, произведено 116 тыс. манатов страховых выплат. Это соответственно в 3,4 раза и на 13% больше, чем в июле.

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Версия на азербайджанском языке AMB rəsmisi: "Son iki ayda Naxçıvanda beş sığorta şirkəti fəaliyyətə başlayıb"

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