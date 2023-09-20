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ЦБА за 8 месяцев купил на валютном рынке 122 млн долларов

ЦБА за 8 месяцев купил на валютном рынке 122 млн долларов В январе-августе 2023 года интервенция Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на валютном рынке составила 122 млрд долларов.
Финансы
20 сентября 2023 г. 12:25
ЦБА за 8 месяцев купил на валютном рынке 122 млн долларов

В январе-августе 2023 года интервенция Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на валютном рынке составила 122 млн долларов.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Согласно информации, на 99% валютных аукционов, проведенных ЦБА в течение 8 месяцев, предложение превысило спрос.

Напомним, в январе-феврале этого года на совместных валютных аукционах ЦБА и Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) было продано валюты на сумму 2 млрд 295,8 млн долларов.

Только в августе объем продажи валюты составил 452 млн долларов, что на 2,6% больше, чем год назад.

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Версия на английском языке CBA bought $122M on foreign exchange market in 8 months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı 8 ayda valyuta bazarından 122 milyon dollar alıb

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