ЦБА за 8 месяцев купил на валютном рынке 122 млн долларов

В январе-августе 2023 года интервенция Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на валютном рынке составила 122 млрд долларов.

В январе-августе 2023 года интервенция Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на валютном рынке составила 122 млн долларов.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Согласно информации, на 99% валютных аукционов, проведенных ЦБА в течение 8 месяцев, предложение превысило спрос.

Напомним, в январе-феврале этого года на совместных валютных аукционах ЦБА и Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) было продано валюты на сумму 2 млрд 295,8 млн долларов.

Только в августе объем продажи валюты составил 452 млн долларов, что на 2,6% больше, чем год назад.