ЦБА: Выявлены случаи продажи незаконных репродукций денежных знаков

В розничных торговых предприятиях Азербайджана встречаются случаи продажи незаконных репродукций денежных знаков, изготовленных типографским способом, как в национальной, так и в иностранной валюте.

В розничных торговых предприятиях Азербайджана встречаются случаи продажи незаконных репродукций денежных знаков, изготовленных типографским способом, как в национальной, так и в иностранной валюте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В соответствии со статьей 41-1 закона "О Центральном банке", репродукция денежных знаков допускается только в порядке, определенном требованиями "Правил репродукции денежных знаков", утвержденных решением Правления ЦБА от 25 октября 2023 года.

В соответствии с установленными правилами, размеры воспроизводимых бумажных денежных знаков могут составлять от 50% до 200% от размера денежных знаков, находящихся в обращении. Цвет репродукции должен быть как минимум на 30% темнее или светлее основного цветового тона денежных знаков. Также необходимо указать слово "РЕПРОДУКЦИЯ", написанное четко читаемым шрифтом, крупными буквами, которые не стираются и отличаются от основного цветового тона репродукции.

В настоящее время установлено, что "деньги", реализуемые в розничных торговых предприятиях, а также на открытых рынках, не соответствуют требованиям указанных правил. Это создает риск принятия гражданами этих репродукций за настоящие деньги. Согласно действующему законодательству, денежные знаки, изготовленные с нарушением правил репродукции, считаются фальшивыми, и их продажа, приобретение и изготовление влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 204 Уголовного кодекса, что создает основание для привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших эти деяния.