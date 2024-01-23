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ЦБА выявил недочеты в работе "AzeriCard", даны обязательные к исполнению указания

ЦБА выявил недочеты в работе "AzeriCard", даны обязательные к исполнению указания Центробанк Азербайджана (ЦБА) завершил проверки в связи с произошедшим 6 января инцидентом, вызвавшем многочисленные сбои в операциях по банковским картам.
Финансы
23 января 2024 г. 16:17
ЦБА выявил недочеты в работе AzeriCard, даны обязательные к исполнению указания

Центробанк Азербайджана (ЦБА) завершил проверки в связи с произошедшим 6 января инцидентом, вызвавшем сбои в операциях по банковским картам.

Как сообщили Report в регуляторе, по итогам проведенных проверок и анализа были выявлены недочеты в деятельности процессингового центра "AzeriCard", являющегося дочерней компании ОАО "Международный банк Азербайджана".

В ЦБА отметили, что для устранения выявленных недочетов "AzeriCard" даны обязательные к исполнению указания.

"Центробанк придает большое значение обеспечению стабильной, устойчивой и надежной работы платежных систем, а также защите прав потребителей. ЦБА также продолжает своевременно информировать общественность о предпринимаемых в этом направлении мерах", - говорится в сообщении.

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