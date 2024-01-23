ЦБА выявил недочеты в работе "AzeriCard", даны обязательные к исполнению указания

Центробанк Азербайджана (ЦБА) завершил проверки в связи с произошедшим 6 января инцидентом, вызвавшем многочисленные сбои в операциях по банковским картам.

Центробанк Азербайджана (ЦБА) завершил проверки в связи с произошедшим 6 января инцидентом, вызвавшем сбои в операциях по банковским картам.

Как сообщили Report в регуляторе, по итогам проведенных проверок и анализа были выявлены недочеты в деятельности процессингового центра "AzeriCard", являющегося дочерней компании ОАО "Международный банк Азербайджана".

В ЦБА отметили, что для устранения выявленных недочетов "AzeriCard" даны обязательные к исполнению указания.

"Центробанк придает большое значение обеспечению стабильной, устойчивой и надежной работы платежных систем, а также защите прав потребителей. ЦБА также продолжает своевременно информировать общественность о предпринимаемых в этом направлении мерах", - говорится в сообщении.