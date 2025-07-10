ЦБА выявил нарушения требований по кибербезопасности в одной из страховых компаний Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) направил страховой компании и страховому агенту обязательные для исполнения предписания в соответствии с требованиями статьи 102 Закона "О страховой деятельности".
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе мониторинга в страховой компании Atasığorta были выявлены нарушения требований по кибербезопасности.
Также выявлено, что физическое лицо Алиев Габиль Джафар оглу, действующий в качестве страхового агентства, представил неверный квартальный отчет о своей деятельности.