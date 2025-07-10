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ЦБА выявил нарушения требований по кибербезопасности в одной из страховых компаний Азербайджана

ЦБА выявил нарушения требований по кибербезопасности в одной из страховых компаний Азербайджана ЦБА выявил нарушения требований кибербезопасности в одном из банков Азербайджана
Финансы
10 июля 2025 г. 16:54
ЦБА выявил нарушения требований по кибербезопасности в одной из страховых компаний Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) направил страховой компании и страховому агенту обязательные для исполнения предписания в соответствии с требованиями статьи 102 Закона "О страховой деятельности".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе мониторинга в страховой компании Atasığorta были выявлены нарушения требований по кибербезопасности.

Также выявлено, что физическое лицо Алиев Габиль Джафар оглу, действующий в качестве страхового агентства, представил неверный квартальный отчет о своей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке AMB bir sığorta şirkətinə və bir sığorta agentinə icrası məcburi sərəncamlar verib

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