ЦБА выявил нарушения требований по кибербезопасности в одной из страховых компаний Азербайджана

ЦБА выявил нарушения требований кибербезопасности в одном из банков Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) направил страховой компании и страховому агенту обязательные для исполнения предписания в соответствии с требованиями статьи 102 Закона "О страховой деятельности".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе мониторинга в страховой компании Atasığorta были выявлены нарушения требований по кибербезопасности.

Также выявлено, что физическое лицо Алиев Габиль Джафар оглу, действующий в качестве страхового агентства, представил неверный квартальный отчет о своей деятельности.