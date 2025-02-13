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ЦБА выступит партнером международной студенческой олимпиады по программированию

ЦБА выступит партнером международной студенческой олимпиады по программированию В Баку в Университете ADA при партнерстве Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и организации ICPC Foundation пройдет 49-й мировой финал Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC - International Collegiate Programming Contest).
Финансы
13 февраля 2025 г. 12:44
ЦБА выступит партнером международной студенческой олимпиады по программированию

В Баку в Университете ADA при партнерстве Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и организации ICPC Foundation состоится 49-й мировой финал Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC - International Collegiate Programming Contest).

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, самое престижное международное соревнование по программированию пройдет с 31 августа по 5 сентября в рамках совместного сотрудничества сообщества ICPC Azerbaijan и Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана.

Всего в официальных этапах ICPC ежегодно принимают участие более 70 000 сильнейших студентов-программистов, представляющих почти 3 500 университетов из более чем 110 стран. В финале будут бороться команды (по 3 студента в каждой) из 140 вузов из более чем 50 стран.

Команды различных вузов Азербайджана участвуют в региональных турах ICPC с 2005 года.

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