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ЦБА выступил с предложениями по финансированию бюджетного дефицита

ЦБА выступил с предложениями по финансированию бюджетного дефицита 14:56
Финансы
25 ноября 2024 г. 15:36
ЦБА выступил с предложениями по финансированию бюджетного дефицита

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) считает приемлемым, чтобы внутренние заимствования для покрытия дефицита госбюджета не превышали 1,8 млрд манатов, дефицит финансировался преимущественно за счет неэмиссионных источников и постепенно сокращался.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, ЦБА положительно оценивает подготовку проекта бюджета согласно фискальному правилу:

"Мы считаем приемлемым увеличение в 2025 году расходов бюджета на 5,4% по сравнению с показателем, ожидаемым по итогам 2024 года и позитивно оцениваем сокращение бюджетного дефицита на 303 млн манатов".

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Версия на азербайджанском языке AMB büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış edib

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