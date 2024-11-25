ЦБА выступил с предложениями по финансированию бюджетного дефицита

14:56

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) считает приемлемым, чтобы внутренние заимствования для покрытия дефицита госбюджета не превышали 1,8 млрд манатов, дефицит финансировался преимущественно за счет неэмиссионных источников и постепенно сокращался.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, ЦБА положительно оценивает подготовку проекта бюджета согласно фискальному правилу:

"Мы считаем приемлемым увеличение в 2025 году расходов бюджета на 5,4% по сравнению с показателем, ожидаемым по итогам 2024 года и позитивно оцениваем сокращение бюджетного дефицита на 303 млн манатов".