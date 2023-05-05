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ЦБА выпустил золотые монеты, посвященные 100-летию Гейдара Алиева

ЦБА выпустил золотые монеты, посвященные 100-летию Гейдара Алиева Сегодня Центральный банк Азербайджана (ЦБ) провел церемонию презентации денежных знаков в честь 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.
Финансы
5 мая 2023 г. 11:57
ЦБА выпустил золотые монеты, посвященные 100-летию Гейдара Алиева

Сегодня Центральный банк Азербайджана (ЦБ) провел церемонию презентации денежных знаков в честь 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, которые будут выпущены с 10 мая 2023 года.

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Казымов отметил, что ЦБА впервые выпускает в обращение монеты инвестиционного назначения из высокопробного золота.

"Эти денежные знаки предназначены для специальных государственных мероприятий", - сказал он.

Отмечено, что юбилейные и инвестиционные денежные знаки изготовлены британской компанией The Royal Mint в соответствии с высочайшими международными стандартами. На лицевой стороне изображен портрет великого лидера в профиль, его подпись и надпись “Гейдар Алиев”, а на оборотной стороне - слова “Азербайджанская Республика”, изображение Государственного герба, номинал денежного знака и национальные узоры. Продажа и обратный выкуп денежных знаков инвестиционного назначения будет осуществляться ЦБА.

"В соответствии с международной практикой эти денежные знаки изготавливаются из высокопробного золота с целью использования в качестве долгосрочного инвестиционного инструмента и выпускаются в обращение в соответствии со спросом без ограничения лимита выпуска. Вес монет составляет 1 унция (31,1 гр.), 1/2 унции (15,55 гр.), 1/4 унции (7,78 гр.), 1/10 унции (3,11 гр.). Юбилейные и инвестиционные денежные знаки по номинальной стоимости являются законным платежным средством на территории страны", - заключил председатель.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş pul nişanları buraxılıb

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