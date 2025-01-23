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ЦБА выдал обязательные к исполнению указания трем кредитным союзам

ЦБА выдал обязательные к исполнению указания трем кредитным союзам ЦБА направил обязательные к исполнению указания кредитным союзам Finans Kredit, Total Finans и Stimul Kredit.
Финансы
23 января 2025 г. 17:20
ЦБА выдал обязательные к исполнению указания трем кредитным союзам

ЦБА направил обязательные к исполнению указания кредитным союзам Finans Kredit, Total Finans и Stimul Kredit.

Как сообщили Report в ЦБА, данные кредитные союзы не представили отчетность за IV квартал 2024 года, тем самым нарушив требования пункта 10.3 "Правил пруденциального регулирования кредитных союзов".

Центробанк, руководствуясь требованиями статьи 4.4.4 "Правил выдачи лицензии кредитному союзу на осуществление банковских операций", выдал им обязательные указания о незамедлительном предоставлении этой отчетности и своевременной подаче в последующие периоды.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı üç kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

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