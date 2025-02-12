ЦБА выдал обязательное предписание PashaPay

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное предписание ООО PashaPay.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное предписание ООО PashaPay.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В рамках текущих процессов надзора, проводимых Центробанком, в связи с выявлением нарушений требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма, на основании статей 48.2.4 закона "О Центральном банке" и 63.1 закона Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платежных системах", в отношении ООО PashaPay были применены корректирующие меры.