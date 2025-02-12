ЦБА выдал обязательное предписание PashaPay

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное предписание ООО PashaPay.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
В рамках текущих процессов надзора, проводимых Центробанком, в связи с выявлением нарушений требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма, на основании статей 48.2.4 закона "О Центральном банке" и 63.1 закона Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платежных системах", в отношении ООО PashaPay были применены корректирующие меры.