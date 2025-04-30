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ЦБА выдал обязательное к исполнению указание КО "Севиндж Кредит Иттифагы"

ЦБА выдал обязательное к исполнению указание КО "Севиндж Кредит Иттифагы" Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению указание ООО "Севиндж Кредит Иттифагы".
Финансы
30 апреля 2025 г. 15:35
ЦБА выдал обязательное к исполнению указание КО Севиндж Кредит Иттифагы

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению указание ООО "Севиндж Кредит Иттифагы".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, кредитный союз представил отчеты за I квартал этого года с задержкой, нарушив требования пункта 10.3 "Правил пруденциального регулирования кредитных союзов". Поэтому, руководствуясь требованиями подпункта 4.4.4 "Правил выдачи лицензии на осуществление банковских операций кредитному союзу", было выдано обязательное к исполнению указание о представлении отчетов в установленные законодательством сроки.

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Версия на азербайджанском языке AMB “Sevinc Kredit İttifaqı"na icrası məcburi göstəriş verib

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