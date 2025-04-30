ЦБА выдал обязательное к исполнению указание КО "Севиндж Кредит Иттифагы"

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению указание ООО "Севиндж Кредит Иттифагы".

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению указание ООО "Севиндж Кредит Иттифагы".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, кредитный союз представил отчеты за I квартал этого года с задержкой, нарушив требования пункта 10.3 "Правил пруденциального регулирования кредитных союзов". Поэтому, руководствуясь требованиями подпункта 4.4.4 "Правил выдачи лицензии на осуществление банковских операций кредитному союзу", было выдано обязательное к исполнению указание о представлении отчетов в установленные законодательством сроки.