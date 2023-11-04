О нас

ЦБА выдал лицензию НКО Caspian Finance

ЦБА выдал лицензию НКО Caspian Finance Решением правления Центрального банка Азербайджана небанковской кредитной организации (НКО) ООО Caspian Finance выдана лицензия.
Финансы
4 ноября 2023 г. 16:03
ЦБА выдал лицензию НКО Caspian Finance

Решением правления Центрального банка Азербайджана небанковской кредитной организации (НКО) ООО Caspian Finance выдана лицензия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.

Таким образом, количество лицензированных НКО в стране достигло 54.

Напомним, что Государственная налоговая служба при Минэкономики зарегистрировала Caspian Finance в декабре 2022 года. Юридический адрес организации: город Баку, Ясамальский район, улица Басти Багировой, дом 15, квартира 42. Уставный капитал НКО составляет 5 млн манатов, а законным представителем является Искендеров Самир Хангиз оглу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA issues license to Caspian Finance NBCO
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Caspian Finance” BOKT-a lisenziya verib

Другие новости из категории

Сахиб Алекперов: Азербайджанский народ заслуживает лучшей жизни
Сахиб Алекперов: Азербайджанский народ заслуживает лучшей жизни
4 ноября 2023 г. 16:37
Тахир Миркишили: Соотношение среднемесячной пенсии к среднемесячной зарплате достигло 53%
Тахир Миркишили: Соотношение среднемесячной пенсии к среднемесячной зарплате достигло 53%
4 ноября 2023 г. 16:32
Замминистра: Мы с оптимизмом смотрим на бюджетные проекты на ближайшие 4 года
Замминистра: Мы с оптимизмом смотрим на бюджетные проекты на ближайшие 4 года
4 ноября 2023 г. 16:28
Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточном Зангезуре включена в классификацию бюджетных расходов
Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточном Зангезуре включена в классификацию бюджетных расходов
4 ноября 2023 г. 12:57
ВБ предоставит Кыргызстану дополнительные средства в размере 18,3 млн долларов
ВБ предоставит Кыргызстану дополнительные средства в размере 18,3 млн долларов
4 ноября 2023 г. 12:45
Ежегодное собрание АБР будет проведено в Грузии в 2024 году
Ежегодное собрание АБР будет проведено в Грузии в 2024 году
4 ноября 2023 г. 10:23
В ЦБА обсудили усиление роли азербайджанских финтехов на рынке платежных услуг
В ЦБА обсудили усиление роли азербайджанских финтехов на рынке платежных услуг
4 ноября 2023 г. 09:51
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2023)
4 ноября 2023 г. 09:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.11.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.11.2023)
4 ноября 2023 г. 09:09
В 2023 году ГФСЗ инвестировал 600 млн манатов
В 2023 году ГФСЗ инвестировал 600 млн манатов
3 ноября 2023 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi