ЦБА выдал лицензию НКО Caspian Finance

Решением правления Центрального банка Азербайджана небанковской кредитной организации (НКО) ООО Caspian Finance выдана лицензия.
Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.
Таким образом, количество лицензированных НКО в стране достигло 54.
Напомним, что Государственная налоговая служба при Минэкономики зарегистрировала Caspian Finance в декабре 2022 года. Юридический адрес организации: город Баку, Ясамальский район, улица Басти Багировой, дом 15, квартира 42. Уставный капитал НКО составляет 5 млн манатов, а законным представителем является Искендеров Самир Хангиз оглу.