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ЦБА выдал лицензию НБКО "Optimal Finance"

ЦБА выдал лицензию НБКО "Optimal Finance" Решением Правления Центрального банка Азербайджана небанковской кредитной организации (НБКО) ООО "Optimal Finance" выдана лицензия
Финансы
5 января 2021 г. 12:39
ЦБА выдал лицензию НБКО Optimal Finance

Решением Правления Центрального банка Азербайджана небанковской кредитной организации (НБКО) ООО "Optimal Finance" выдана лицензия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.

Таким образом, число имеющих лицензию НБКО в стране достигло 49-ти.

Напомним, что "Optimal Finance" была создана в ноябре прошлого года. Юридический адрес организации - город Баку, Ясамальский район, 3-й Ясамал, дом 77, кв.134, уставный капитал в размере 300 тыс. манатов соответствует минимальным требованиям, установленным для НБКО, законным представителем является Аскерли Эльчин Ахад оглу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Optimal Finance" BOKT-a lisenziya verib

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