ЦБА выдал лицензию на открытие еще одного пункта обмена валюты в Баку

ЦБА выдал лицензию на открытие еще одного пункта обмена валюты в Баку

Центральный банк Азербайджана выдал ООО "Бакинская центральная валюта" лицензию на открытие еще одного пункта обмена валюты в Баку.

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Центральный банк Азербайджана выдал ООО "Бакинская центральная валюта" лицензию на открытие еще одного пункта обмена валюты в Баку. Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА. Таким образом, количество обменных пунктов компании достигло двух. Новый пункт будет действовать по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Низами, b81. В настоящее время, кроме ”Бакинской центральной валюты“, еще 4 компании - ООО "Элико", ООО "Дельта капитал", ООО "Зухур" и ООО "МЕТА-капитал" имеют соответствующую лицензию. "Бакинская центральная валюта" получила первую лицензию в 2022 году. Подпишитесь на наш Telegram канал