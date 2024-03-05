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ЦБА выдал лицензию на открытие еще одного пункта обмена валюты в Баку

ЦБА выдал лицензию на открытие еще одного пункта обмена валюты в Баку Центральный банк Азербайджана выдал ООО "Бакинская центральная валюта" лицензию на открытие еще одного пункта обмена валюты в Баку.
Финансы
5 марта 2024 г. 17:50
ЦБА выдал лицензию на открытие еще одного пункта обмена валюты в Баку

Центральный банк Азербайджана выдал ООО "Бакинская центральная валюта" лицензию на открытие еще одного пункта обмена валюты в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Таким образом, количество обменных пунктов компании достигло двух. Новый пункт будет действовать по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Низами, b81.

В настоящее время, кроме ”Бакинской центральной валюты“, еще 4 компании - ООО "Элико", ООО "Дельта капитал", ООО "Зухур" и ООО "МЕТА-капитал" имеют соответствующую лицензию.

"Бакинская центральная валюта" получила первую лицензию в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке AMB Bakıda daha bir valyuta mübadiləsi məntəqəsinə lisenziya verib

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