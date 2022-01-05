ЦБА выдал лицензию инвестиционной компании Troni

Решением правления Центрального банка Азербайджана выдана лицензия ЗАО "Инвестиционная компания Troni".
Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.
В целом, число имеющих лицензию инвестиционных компаний достигло 12.
Государственная налоговая служба при Минэкономики зарегистрировала ЗАО “Инвестиционная компания Troni” в октябре прошлого года. Юридический адрес новой финансовой организации - город Баку, Наримановский район, улица Кероглу Рагимова, дом 13В, квартира 33. Уставный капитал компании составляет 360 тысяч манатов, а законным представителем является Мубариз Рахман оглы Амирасланов.