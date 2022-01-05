О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЦБА выдал лицензию инвестиционной компании Troni

ЦБА выдал лицензию инвестиционной компании Troni Решением правления Центрального банка Азербайджана выдана лицензия ЗАО "Инвестиционная компания Troni".
Финансы
5 января 2022 г. 10:08
ЦБА выдал лицензию инвестиционной компании Troni

Решением правления Центрального банка Азербайджана выдана лицензия ЗАО "Инвестиционная компания Troni".

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

В целом, число имеющих лицензию инвестиционных компаний достигло 12.

Государственная налоговая служба при Минэкономики зарегистрировала ЗАО “Инвестиционная компания Troni” в октябре прошлого года. Юридический адрес новой финансовой организации - город Баку, Наримановский район, улица Кероглу Рагимова, дом 13В, квартира 33. Уставный капитал компании составляет 360 тысяч манатов, а законным представителем является Мубариз Рахман оглы Амирасланов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Troni İnvestisiya Şirkəti"nə lisenziya verib

Экслюзивные новости

SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi