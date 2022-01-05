ЦБА выдал лицензию инвестиционной компании Troni

Решением правления Центрального банка Азербайджана выдана лицензия ЗАО "Инвестиционная компания Troni".

Решением правления Центрального банка Азербайджана выдана лицензия ЗАО "Инвестиционная компания Troni".

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

В целом, число имеющих лицензию инвестиционных компаний достигло 12.

Государственная налоговая служба при Минэкономики зарегистрировала ЗАО “Инвестиционная компания Troni” в октябре прошлого года. Юридический адрес новой финансовой организации - город Баку, Наримановский район, улица Кероглу Рагимова, дом 13В, квартира 33. Уставный капитал компании составляет 360 тысяч манатов, а законным представителем является Мубариз Рахман оглы Амирасланов.