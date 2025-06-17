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ЦБА выдал лицензию Azvwallet

ЦБА выдал лицензию Azvwallet Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию ООО Azvwallet на деятельность в качестве организации электронных денег.
Финансы
17 июня 2025 г. 15:02
ЦБА выдал лицензию Azvwallet

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензию ООО Azvwallet на деятельность в качестве организации электронных денег.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, лицензия выдана в соответствии с Законом "О платежных услугах и платежных системах".

Тем самым количество организаций, имеющих лицензии в данной сфере, достигло 27.

Ранее ЦБА выдал бессрочные лицензии 17 компаниям в качестве организаций электронных денег, 8 компаниям - в качестве платежных организаций, а процессинговому центру ООО AzeriCard - в качестве организации электронных денег и оператора платежной системы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Azvvallet”ə lisenziya verib

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