ЦБА выдал лицензии PulPal и Global Innovations

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ООО PulPal бессрочную лицензию на осуществление деятельности организации электронных денег, а ООО Global Innovations - бессрочную лицензию на осуществление деятельности платежной организации.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ООО PulPal бессрочную лицензию на осуществление деятельности организации электронных денег, а ООО Global Innovations - бессрочную лицензию на осуществление деятельности платежной организации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, лицензия выдана в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах".

"Оценка других организаций, обратившихся за получением лицензии на оказание платежных услуг, в настоящее время продолжается", - говорится в сообщении ЦБА.