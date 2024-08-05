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ЦБА выдал лицензии PulPal и Global Innovations

ЦБА выдал лицензии PulPal и Global Innovations Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ООО PulPal бессрочную лицензию на осуществление деятельности организации электронных денег, а ООО Global Innovations - бессрочную лицензию на осуществление деятельности платежной организации.
Финансы
5 августа 2024 г. 15:19
ЦБА выдал лицензии PulPal и Global Innovations

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ООО PulPal бессрочную лицензию на осуществление деятельности организации электронных денег, а ООО Global Innovations - бессрочную лицензию на осуществление деятельности платежной организации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, лицензия выдана в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах".

"Оценка других организаций, обратившихся за получением лицензии на оказание платежных услуг, в настоящее время продолжается", - говорится в сообщении ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı “PulPal” və “Global İnnovations”a lisenziya verib

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