ЦБА выдал лицензии четырем организациям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ООО "Greentek Group" и ЗАО "Payriff" лицензии на осуществление деятельности в качестве организаций электронных денег, ООО "Fizza Pay" и "Kabox" - на деятельность в качестве платежной организации.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Лицензии выданы на основании закона "О платежных услугах и платежных системах".
"В настоящее время продолжается оценка обращений от других организаций", - отметили в Центробанке.
Таким образом, общее число организаций, имеющих лицензии в этой сфере, достигло 21.