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ЦБА выдал лицензии четырем организациям

ЦБА выдал лицензии четырем организациям Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензии ООО "Greentek Group" и ЗАО "Payriff" на осуществление деятельности в качестве организаций электронных денег, а также ООО "Fizza Pay" и "Kabox" на осуществление деятельности платежной организации.
Финансы
25 сентября 2024 г. 16:50
ЦБА выдал лицензии четырем организациям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ООО "Greentek Group" и ЗАО "Payriff" лицензии на осуществление деятельности в качестве организаций электронных денег, ООО "Fizza Pay" и "Kabox" - на деятельность в качестве платежной организации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Лицензии выданы на основании закона "О платежных услугах и платежных системах".

"В настоящее время продолжается оценка обращений от других организаций", - отметили в Центробанке.

Таким образом, общее число организаций, имеющих лицензии в этой сфере, достигло 21.

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