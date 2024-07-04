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ЦБА выдал бессрочную лицензию PashaPay

ЦБА выдал бессрочную лицензию PashaPay Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал бессрочную лицензию ООО PashaPay, владеющему платежными терминалами Milliön и электронным кошельком М10, на осуществление деятельности в качестве оператора электронных денег.
Финансы
4 июля 2024 г. 15:18
ЦБА выдал бессрочную лицензию PashaPay

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал бессрочную лицензию ООО PashaPay, владеющему платежными терминалами Milliön и электронным кошельком М10, на осуществление деятельности в качестве оператора электронных денег.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, лицензия выдана на основании закона "О платежных услугах и платежных системах".

В настоящее время в ЦБА продолжается оценка других организаций, подавших заявки на получение лицензии на оказание платежных услуг.

Ранее ЦБА выдал бессрочные лицензии ООО A-Solutions, United Payment и Modenis на деятельность в качестве оператора электронных денег, а ООО Token Азербайджан - в качестве платежной организации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı “PashaPay”ə lisenziya verib

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