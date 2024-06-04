ЦБА выдал “AFB Bank” обязательное к исполнению распоряжение

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО ”AFB Bank" обязательное к исполнению распоряжение в связи с совершенствованием внутренних процедур.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО ”AFB Bank" обязательное к исполнению распоряжение в связи с совершенствованием внутренних процедур.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в связи с несвоевременным исполнением ОАО “AFB Bank” требования, установленного статьей 15.2 закона “О банках” о направлении письменного уведомления в Центральный банк в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о назначении администратора, банку было дано обязательное указание по совершенствованию внутренних процедур.