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ЦБА выдал “AFB Bank” обязательное к исполнению распоряжение

ЦБА выдал “AFB Bank” обязательное к исполнению распоряжение Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО ”AFB Bank" обязательное к исполнению распоряжение в связи с совершенствованием внутренних процедур.
Финансы
4 июня 2024 г. 13:55
ЦБА выдал “AFB Bank” обязательное к исполнению распоряжение

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО ”AFB Bank" обязательное к исполнению распоряжение в связи с совершенствованием внутренних процедур.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в связи с несвоевременным исполнением ОАО “AFB Bank” требования, установленного статьей 15.2 закона “О банках” о направлении письменного уведомления в Центральный банк в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о назначении администратора, банку было дано обязательное указание по совершенствованию внутренних процедур.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı “AFB Bank”a icrası məcburi sərəncam verib

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