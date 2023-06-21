ЦБА: Впервые за 5 лет покупка наличных долларов банками превысила продажи

В Азербайджане за 5 месяцев текущего года покупка наличных долларов банками превысила продажи впервые с 2018 года.

В Азербайджане за 5 месяцев текущего года покупка наличных долларов банками превысила продажи впервые с 2018 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"Объем межбанковского организованного валютного рынка за этот период увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Номинальный эффективный курс маната укрепился на 8,4% в 2022 году и на 5,1% за 5 месяцев 2023 года. Сезонные факторы в последние месяцы также оказывают понижающее влияние на инфляцию", - говорится в заявлении.