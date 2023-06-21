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ЦБА: Впервые за 5 лет покупка наличных долларов банками превысила продажи

ЦБА: Впервые за 5 лет покупка наличных долларов банками превысила продажи В Азербайджане за 5 месяцев текущего года покупка наличных долларов банками превысила продажи впервые с 2018 года.
Финансы
21 июня 2023 г. 11:39
ЦБА: Впервые за 5 лет покупка наличных долларов банками превысила продажи

В Азербайджане за 5 месяцев текущего года покупка наличных долларов банками превысила продажи впервые с 2018 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"Объем межбанковского организованного валютного рынка за этот период увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Номинальный эффективный курс маната укрепился на 8,4% в 2022 году и на 5,1% за 5 месяцев 2023 года. Сезонные факторы в последние месяцы также оказывают понижающее влияние на инфляцию", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке CBA: Cash dollar purchase by banks exceeds sale for first time in last 5 years
Версия на азербайджанском языке AMB: "Son 5 ildə ilk dəfə bankların nağd dollar alışı satışını üstələyib"

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