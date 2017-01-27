ЦБА вновь увеличил объем привлекаемых на депозитном аукционе средств

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) втрое увеличил объем привлекаемых на депозитном аукционе средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Так, на депозитном аукционе 30 января регулятор намерен привлечь 150 млн манатов, в то время как на аукционе 24 января объем привлеченных средств составил 50 млн манатов. Решение ЦБА вероятно связано с тем, что на последнем аукционе спрос превысил предложение в 3,3 раза, составив 165 млн манатов.

Отметим, что это второе аналогичное решение в этом месяце. Так, на аукционах 9 и 17 января планировалось привлечь 15 млн манатов, спрос же составил соответственно 30 и 45 млн манатов, после чего бюджет аукциона был доведен до 50 млн манатов.