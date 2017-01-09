Золотовалютные резервы Казахстана в прошлом году сократились на 0,6%

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы (ЗВР) Казахстана в 2016 году сократились на 0,6% и составили 90,8 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Нацбанка со ссылкой на главу ведомства Данияра Акишева.

Напомним, что на начало 2016 года ЗВР Казахстана составляли 91,384 млрд. долларов, в том числе резервы Нацбанка - 27,876 млрд. долларов, активы Нацфонда – 63,508 млрд. долларов.

"Золотовалютные резервы Национального банка на конец декабря, по предварительным данным, составили 29,8 млрд. долларов, увеличившись с начала года на 1,9 млрд. долларов. Валютные активы Национального фонда в иностранной валюте на конец года составили 61 млрд. долларов. Общие международные резервы составили 90,8 млрд. долларов или 68% от ВВП", – сказал Акишев.

Отметим, что Центробанк Казахстана с сентября 2016 года не вмешивается в валютный рынок. С начала падения цен на нефть в 2014 году курс доллара вырос в 3 раза – с 120 KZT/USD до 390 KZT/USD. Сейчас доллар упал до 331 тенге.