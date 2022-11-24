ЦБА: Внедрение "открытого банкинга" снизит стоимость ряда услуг в Азербайджане

Внедрение модели открытого банкинга в Азербайджане приведет к повышению доступности финансовых продуктов и услуг для клиентов, а также к снижению платы за различные услуги.

Внедрение модели открытого банкинга в Азербайджане приведет к повышению доступности финансовых продуктов и услуг для клиентов, а также к снижению платы за различные услуги.

Как сообщает Report, об этом руководитель проекта департамента информационных технологий Центрального банка Азербайджана Сахиб Гасанов заявил на VI Международном банковском форуме в Баку, организованном при поддержке Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Центрального банка Азербайджана в рамках сотрудничества с международной платежной системой Mastercard.

"Открытый банкинг приведет к снижению затрат на интеграцию с третьими сторонами, развитию цифровой финансовой системы, созданию новых информационных каналов, а также сотрудничеству с технологически развитыми компаниями. Таким образом, расширятся возможности управления персональными данными и финансовыми продуктами, появится возможность управления всей финансовой информацией в режиме "одного окна", - отметил С.Гасанов.

По его словам, в разных странах существуют свои подходы к открытому банкингу, и они делятся на две категории: регулятивный и секторальный подход.

"При регулятивном подходе регулятор устанавливает стандарты API, разрабатывает планы применения и предъявляет банками требования по их реализации. При секторальном подходе стандарты API разрабатываются и регулятором, и самими банками, при этом применение API не является принудительным. С учетом проведенных опросов и международной практики, принято решение применить в Азербайджане регулятивный подход".