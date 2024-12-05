ЦБА включил в реестр страховых брокеров компании из Люксембурга и ОАЭ

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) включил в реестр иностранных страховщиков, перестраховщиков и страховых брокеров компании Howden Specialty Luxembourg, S.ά.r.l из Люксембурга и Volante (DIFC) из ОАЭ.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Таким образом число иностранных брокеров, действующих на страховом рынке Азербайджана, достигло 95.
До этого в ноябре в реестр страховых брокеров была включена турецкая компания "BMS Group Sigorta ve Reasürans Brokerliği".
Напомним, что Howden Specialty Luxembourg, S.ά.r.l работает в сфере страхования и перестрахования с 2019 года, а Volante (DIFC) - с 2021 года.