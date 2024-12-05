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ЦБА включил в реестр страховых брокеров компании из Люксембурга и ОАЭ

ЦБА включил в реестр страховых брокеров компании из Люксембурга и ОАЭ Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) включил в реестр иностранных страховщиков, перестраховщиков и страховых брокеров компании Howden Specialty Luxembourg, S.ά.r.l из Люксембурга и Volante (DIFC) из ОАЭ.
Финансы
5 декабря 2024 г. 16:53
ЦБА включил в реестр страховых брокеров компании из Люксембурга и ОАЭ

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) включил в реестр иностранных страховщиков, перестраховщиков и страховых брокеров компании Howden Specialty Luxembourg, S.ά.r.l из Люксембурга и Volante (DIFC) из ОАЭ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Таким образом число иностранных брокеров, действующих на страховом рынке Азербайджана, достигло 95.

До этого в ноябре в реестр страховых брокеров была включена турецкая компания "BMS Group Sigorta ve Reasürans Brokerliği".

Напомним, что Howden Specialty Luxembourg, S.ά.r.l работает в сфере страхования и перестрахования с 2019 года, а Volante (DIFC) - с 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке AMB Lüksemburq və BƏƏ-nin sığorta brokerlərini reyestrinə daxil edib

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