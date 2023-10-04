ЦБА: Валютная позиция банковского сектора находится в рамках требований

Валютная позиция банковского сектора в Азербайджане находится в рамках пруденциальных требований.

Валютная позиция банковского сектора в Азербайджане находится в рамках пруденциальных требований, что способствует его устойчивости.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центрального банка Азербайджана (ЦБА) "О финансовой стабильности" за I полугодие 2023 года.

Согласно отчету, открытая длинная валютная позиция сектора на 1 июля этого года составила 170 млн долларов США, а соотношение открытой валютной позиции банковской системы к совокупному капиталу - 5,3%.

"Наличие валютной позиции сектора в безопасной зоне по пруденциальным требованиям необходимо для обеспечения финансовой стабильности", - отмечается в отчете.