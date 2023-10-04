О нас

ЦБА: Валютная позиция банковского сектора находится в рамках требований

ЦБА: Валютная позиция банковского сектора находится в рамках требований Валютная позиция банковского сектора в Азербайджане находится в рамках пруденциальных требований.
Финансы
4 октября 2023 г. 16:16
ЦБА: Валютная позиция банковского сектора находится в рамках требований

Валютная позиция банковского сектора в Азербайджане находится в рамках пруденциальных требований, что способствует его устойчивости.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центрального банка Азербайджана (ЦБА) "О финансовой стабильности" за I полугодие 2023 года.

Согласно отчету, открытая длинная валютная позиция сектора на 1 июля этого года составила 170 млн долларов США, а соотношение открытой валютной позиции банковской системы к совокупному капиталу - 5,3%.

"Наличие валютной позиции сектора в безопасной зоне по пруденциальным требованиям необходимо для обеспечения финансовой стабильности", - отмечается в отчете.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB: "Bank sektorunun valyuta mövqeyi prudensial tələblər çərçivəsindədir"

Самое важное

Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
4 октября 2023 г. 13:51
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
3 октября 2023 г. 19:58
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
3 октября 2023 г. 17:12
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
3 октября 2023 г. 16:31
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
3 октября 2023 г. 14:19
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
3 октября 2023 г. 05:36
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
2 октября 2023 г. 20:15
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
2 октября 2023 г. 16:47
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
2 октября 2023 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi