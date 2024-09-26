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ЦБА: Валютная позиция банковского сектора находится в рамках нормативных требований

ЦБА: Валютная позиция банковского сектора находится в рамках нормативных требований
Финансы
26 сентября 2024 г. 18:27
ЦБА: Валютная позиция банковского сектора находится в рамках нормативных требований

На 1 июля этого года валютная позиция банковского сектора Азербайджана находилась в рамках пруденциальных нормативов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за первое полугодие 2024 года", опубликованном Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

Согласно документу, открытая длинная валютная позиция банков составила 202 млн манатов, а ее соотношение - 3,5%, что находится в рамках нормативных требований.

В соответствии с "Правилами установления лимитов открытой валютной позиции в банках", максимальный лимит по соотношению совокупной открытой валютной позиции в свободно конвертируемой валюте к совокупному капиталу банка составляет 20% (по одной валюте - 10%).

ЦБА отметил, что в секторе наблюдается стабилизация процесса дедолларизации: "За 6 месяцев долларизация кредитного портфеля сектора снизилась на 0,8 процентных пункта до 18% (исторический минимум). В I полугодии долларизация депозитного портфеля увеличилась на 0,3 процентных пункта - до 38,7%".

Основной движущей силой долларизации депозитного портфеля за полугодие были депозиты до востребования юридических лиц и срочные депозиты физических лиц. Долларизация по депозитам до востребования юридических лиц увеличилась на 0,5 процентных пункта - до 36,8%. Срочные депозиты юридических лиц в иностранной валюте снизились на 2,7 процентных пункта - до 56,5%. Основной причиной роста депозитов до востребования юридических лиц в иностранной валюте являются операции компаний, работающих в основном в нефтегазовом секторе. По сравнению с началом текущего года, в I полугодии долларизация по срочным депозитам физических лиц увеличилась на 1,2 процентных пункта - до 35,5%, а по депозитам до востребования снизилась на 0,5 процентных пункта - до 33,1%.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Bank sektorunun valyuta mövqeyi prudensial tələblər çərçivəsindədir

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