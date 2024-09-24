ЦБА: В законодательстве есть пробелы по зеленому финансированию

10:56

В законодательстве Азербайджане имеются пробелы, касающиеся регулирования "зеленого" финансирования.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрабанка Шахин Махмудзаде на конференции "Зеленое финансирование", организованной Американской торговой палатой в Азербайджане ("AmCham Азербайджан") в Баку.

"Порой мы не до конца понимаем, что такое "зеленая акция" и "зеленая облигация". В этой связи мы адаптируем законодательство. Сейчас ведем активную работу над созданием таксономии и уже близки к завершению. Таксономия, если говорить простым языком, - это как алфавит для нас. Мы хотим узнать, чего ждут от нас представители государственного и частного секторов. Планируем завершить работу к концу года", - отметил он.

Кроме того, гендиректор отметил, что ЦБА стремится внедрить оценку рисков, связанных с "зеленым" финансированием. Он пояснил, что без такой оценки регулятор не сможет понять, с какими рисками сталкиваются банки в настоящее время и как они могут повлиять на этот процесс.

"В деловой сфере, а также в сфере оценки рисков, необходима отчетность. Общественность должна быть в курсе того, чем занимаются финансовые институты и организации, и как они способствуют развитию этих процессов. В этом контексте мы определили еще одно направление, которое предполагает переход от роли мега-регулятора к мега-поддержке. В рамках этой инициативы мы также оказываем поддержку финансовому сектору", - сказал Ш.Махмудзаде.