ЦБА: В текущем году профицит счета текущих операций прогнозируется на уровне 15% ВВП

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует к концу 2023 года профицит счета текущих операций на уровне около 15% от валового внутреннего продукта (ВВП) в рамках базового сценария.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует к концу 2023 года профицит счета текущих операций на уровне около 15% от валового внутреннего продукта (ВВП) в рамках базового сценария.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

"Особую роль в поддержании баланса на валютном рынке сыграла благоприятная внешняя конъюнктура. В январе-июне 2023 года профицит текущего счета платежного баланса составил 5,2 млрд долларов США или 14,5% ВВП. В условиях профицита платежного баланса и продолжения процессов дедолларизации предложение на валютном рынке резко превышает спрос", - заявили в ЦБА.