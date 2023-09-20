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ЦБА: В текущем году профицит счета текущих операций прогнозируется на уровне 15% ВВП

ЦБА: В текущем году профицит счета текущих операций прогнозируется на уровне 15% ВВП Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует к концу 2023 года профицит счета текущих операций на уровне около 15% от валового внутреннего продукта (ВВП) в рамках базового сценария.
Финансы
20 сентября 2023 г. 12:32
ЦБА: В текущем году профицит счета текущих операций прогнозируется на уровне 15% ВВП

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует к концу 2023 года профицит счета текущих операций на уровне около 15% от валового внутреннего продукта (ВВП) в рамках базового сценария.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

"Особую роль в поддержании баланса на валютном рынке сыграла благоприятная внешняя конъюнктура. В январе-июне 2023 года профицит текущего счета платежного баланса составил 5,2 млрд долларов США или 14,5% ВВП. В условиях профицита платежного баланса и продолжения процессов дедолларизации предложение на валютном рынке резко превышает спрос", - заявили в ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Bu il CƏB-də ÜDM-in təxminən 15 %-i qədər profisit proqnozlaşdırılır"

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