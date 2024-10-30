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ЦБА: В стране будет модернизирована нормативно-правовая база платежных систем

ЦБА: В стране будет модернизирована нормативно-правовая база платежных систем В Азербайджане будет модернизирована нормативно-правовая база платежных систем.
Финансы
30 октября 2024 г. 15:20
ЦБА: В стране будет модернизирована нормативно-правовая база платежных систем

В Азербайджане будет модернизирована нормативно-правовая база платежных систем.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), об этом заявил генеральный директор ведомства Вюсал Халилов в интервью P.I.T. Exchange.

Он отметил, что повышение стимулирования цифровых платежей является одним из основных приоритетов, и добавил, что ЦБА модернизирует свою инфраструктуру с целью управления увеличением объема транзакций и улучшения взаимодействия с пользователями.

Халилов сообщил, что ЦБА усовершенствовал систему мгновенных платежей, тесно сотрудничает с коммерческими банками в этом направлении, и подчеркнул важность установления высоких стандартов для поощрения промышленных инноваций.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Ölkədə ödəniş sistemlərinin normativ-hüquqi bazası modernləşdiriləcək

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