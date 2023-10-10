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ЦБА в прошлом месяце купил на валютном рынке $444 млн

ЦБА в прошлом месяце купил на валютном рынке $444 млн В январе-сентябре 2023 года в рамках валютной интервенции Центробанк Азербайджана (ЦБА) купил на валютном рынке 566 млн долларов.
Финансы
10 октября 2023 г. 17:47
ЦБА в прошлом месяце купил на валютном рынке $444 млн

В январе-сентябре 2023 года в рамках валютной интервенции Центробанк Азербайджана (ЦБА) купил на валютном рынке 566 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, из них 444 млн долларов куплено в прошлом месяце.

"ЦБА покупает доллары на валютном рынке, чтобы поддерживать стабильный курс. В настоящее время предложение на валютном рынке значительно превышает спрос. То есть валюты на рынке достаточно. А спрос не так уж и велик. Доверие населения к манату продолжает расти", - отметил председатель.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı ötən ay valyuta bazarından 444 milyon dollar alıb

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