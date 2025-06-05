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ЦБА получил рекордную прибыль от управления валютными активами

ЦБА получил рекордную прибыль от управления валютными активами ЦБА в прошлом году получил рекордную прибыль от управления валютными активами
Финансы
5 июня 2025 г. 11:18
ЦБА получил рекордную прибыль от управления валютными активами

В 2024 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) получил рекордную прибыль от управления валютными активами - $491,6 млн.

Об этом сообщили Report в ЦБА.

Согласно информации, это на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. Рост связан с благоприятной средой на внешних денежных и облигационных рынках и портфельными стратегиями, применяемыми для повышения относительной доходности.

В прошлом году доходность инвестиционного портфеля ЦБА снизилась на 0,23 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, составив 4,5%.

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Версия на азербайджанском языке AMB ötən il valyuta aktivlərinin idarə edilməsindən rekord məbləğdə gəlir əldə edib

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