О нас

ЦБА в прошлом году изъял из обращения 882 поддельные купюры

ЦБА в прошлом году изъял из обращения 882 поддельные купюры ЦБА в прошлом году изъял из обращения 882 поддельные купюры
Финансы
5 июня 2025 г. 10:58
ЦБА в прошлом году изъял из обращения 882 поддельные купюры

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2024 году сосредоточил внимание на борьбе с подделкой денежных знаков и координации с правоохранительными органами, изъяв из оборота 882 поддельные купюры.

Об этом сообщили Report в ЦБА.

Согласно информации, в прошлом году было обнаружено и изъято из обращения 379 единиц (32 611 манатов) в национальной валюте и 503 единицы в иностранной валюте, которые были переданы правоохранительным органам для принятия соответствующих мер.

В течение года офисы наличных денег, созданные в ЦБА в Баку и территориальных управлениях, продолжили свою деятельность по приему на экспертизу и обмену непригодных денежных знаков у населения, было принято и обменено 155,2 тысячи единиц (6,7 миллиона манатов) денежных знаков от граждан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı ötən il 882 saxta pul nişanını tədavüldən çıxarıb

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi