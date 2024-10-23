ЦБА: В финансовом секторе наиболее динамичное развитие наблюдается в НБКО

В последние годы в финансовом секторе Азербайджана наиболее быстрая динамика развития наблюдается в небанковских кредитных организациях (НБКО).

В последние годы в финансовом секторе Азербайджана наиболее быстрая динамика развития наблюдается в небанковских кредитных организациях (НБКО).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Атахан Гасанов на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования" в Баку.

По его словам, активы НБКО по сравнению с началом года выросли на 30% и по состоянию на 1 октября этого года достигли 980 млн манатов.

"Мы ожидаем, что к концу года этот показатель превысит 1 млрд манатов. За этот период активы банковского сектора выросли на 3,4%, а страхового сектора - на 8%. Быстрый рост НБКО, с одной стороны, демонстрирует потенциал развития этой сферы, а с другой - актуальность вопроса управления рисками в этой области", - сказал он.

Гасанов назвал одним из важных вопросов в управлении рисками в микрофинансовых организациях усиление систем корпоративного управления и внутреннего контроля. Также положительный вклад внесет усиление технологической инфраструктуры и увеличение цифровизации в связи с операционными и киберрисками, отметил он.