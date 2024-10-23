О нас

ЦБА: В финансовом секторе наиболее динамичное развитие наблюдается в НБКО

ЦБА: В финансовом секторе наиболее динамичное развитие наблюдается в НБКО В последние годы в финансовом секторе Азербайджана наиболее быстрая динамика развития наблюдается в небанковских кредитных организациях (НБКО).
Финансы
23 октября 2024 г. 16:05
ЦБА: В финансовом секторе наиболее динамичное развитие наблюдается в НБКО

В последние годы в финансовом секторе Азербайджана наиболее быстрая динамика развития наблюдается в небанковских кредитных организациях (НБКО).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Атахан Гасанов на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования" в Баку.

По его словам, активы НБКО по сравнению с началом года выросли на 30% и по состоянию на 1 октября этого года достигли 980 млн манатов.

"Мы ожидаем, что к концу года этот показатель превысит 1 млрд манатов. За этот период активы банковского сектора выросли на 3,4%, а страхового сектора - на 8%. Быстрый рост НБКО, с одной стороны, демонстрирует потенциал развития этой сферы, а с другой - актуальность вопроса управления рисками в этой области", - сказал он.

Гасанов назвал одним из важных вопросов в управлении рисками в микрофинансовых организациях усиление систем корпоративного управления и внутреннего контроля. Также положительный вклад внесет усиление технологической инфраструктуры и увеличение цифровизации в связи с операционными и киберрисками, отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB: Maliyyə sektorunda ən dinamik inkişaf BOKT-larda müşahidə edilir

Другие новости из категории

В Азербайджане усилят надзор за операциями НБКО 
В Азербайджане усилят надзор за операциями НБКО 
23 октября 2024 г. 16:46
ЦБА выдал лицензию еще одной организации
ЦБА выдал лицензию еще одной организации
23 октября 2024 г. 15:51
В Азербайджане поступления от таможенных сборов увеличились почти на 29%  
В Азербайджане поступления от таможенных сборов увеличились почти на 29%  
23 октября 2024 г. 15:33
ЦБА: Наиболее частыми жертвами кибератак становятся клиенты банков
ЦБА: Наиболее частыми жертвами кибератак становятся клиенты банков
23 октября 2024 г. 14:32
Эльчин Габибов: НКО должны готовиться к новой эпохе
Эльчин Габибов: НКО должны готовиться к новой эпохе
23 октября 2024 г. 14:10
Названы факторы, мешающие внедрению цифровых платформ в МФО Азербайджана
Названы факторы, мешающие внедрению цифровых платформ в МФО Азербайджана
23 октября 2024 г. 13:18
АМФА: Инновации в сфере микрофинансирования повысят качество услуг для малообеспеченных граждан
АМФА: Инновации в сфере микрофинансирования повысят качество услуг для малообеспеченных граждан
23 октября 2024 г. 12:40
ЦБА: Планируется создать новую модель микрофинансирования
ЦБА: Планируется создать новую модель микрофинансирования
23 октября 2024 г. 12:12
В Азербайджане НБКО смогут осуществлять денежные переводы и обмен валюты
В Азербайджане НБКО смогут осуществлять денежные переводы и обмен валюты
23 октября 2024 г. 11:50
Фонд: За последние 5 лет количество одобренных заявок по механизму льготного кредитования выросло в 5 раз
Фонд: За последние 5 лет количество одобренных заявок по механизму льготного кредитования выросло в 5 раз
23 октября 2024 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi