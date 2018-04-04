ЦБА: В Азербайджане снизились расходы по карточным платежам

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В настоящее время ведется работа над обработкой данных карт China Union, одной из ведущих карточных компаний в мире, через Межбанковский карточный центр (МКЦ).

Об этом сообщил Report в Центробанке Азербайджана (ЦБА).

По информации, одной из приоритетных задач ЦБА является повышение безопасности и устойчивости инфраструктуры национальной платежной системы страны:

"Ввиду уязвимости данных платежных карт, в международной практике, как в национальном законодательстве, определены высокие требования безопасности к организациям, занимающимся обработкой, хранением и передачей этих данных. В связи с этим проведен аудит соответствия системы Межбанковского карточного центра требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). По итогам аудита выявлено, что инфраструктура МКЦ полностью отвечает требованиям стандартов PCI-DSS v3.2, в связи с чем выдан соответствующий сертификат".

Кроме того, регулятор заявил, что с созданием Межбанковского карточного центра в Азербайджане снизились расходы по карточным платежам. Так, в прошлом году были снижены тарифы на взаимообменный сбор (interchange) по некоторым видам операций. В то же время в целях стимулирования безналичных расчетов банкам оказываются бесплатные услуги по передаче авторизованных запросов, проведению клиринга, завершению расчетов