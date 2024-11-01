ЦБА: В Азербайджане с начала 2024 года утверждено рекордное число проспектов эмиссии акций и облигаций

16:16

С начала 2024 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил рекордное число проспектов эмиссии акций и облигаций - 54.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

"Это важное событие для местного рынка капитала, которое демонстрирует, что наш рынок вступил в новый этап развития. Особенно значительный рост наблюдается в выпусках акций. Если в предыдущие годы рынок ограничивался всего 1-2 выпусками акций по открытой подписке, а в прошлом году этот показатель достиг 7, то с начала 2024 года утверждено 19 выпусков акций путем публичного предложения", - заявили в ЦБА.

Регулятор подчеркивает, что выход в последнее время на рынок капитала новых эмитентов и инвесторов, увеличение ликвидности на рынке, более доступное привлечение капитала для предприятий, способствуют более устойчивому и диверсифицированному развитию экономики.