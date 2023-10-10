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ЦБА: В Азербайджане отношение страховых взносов к ВВП составляет всего 1,1%

ЦБА: В Азербайджане отношение страховых взносов к ВВП составляет всего 1,1% Отношение страховых взносов к валовому внутреннему продукту (ВВП) в Азербайджане составляет всего 1,1%.
Финансы
10 октября 2023 г. 18:08
ЦБА: В Азербайджане отношение страховых взносов к ВВП составляет всего 1,1%

Отношение страховых взносов к валовому внутреннему продукту (ВВП) в Азербайджане составляет всего 1,1%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"Учитывая высокий потенциал страхового рынка, это достаточно низкий показатель. Наша цель - в первую очередь обеспечить более эффективное, прозрачное, ориентированное на потребителя регулирование услуг, оказываемых по видам обязательного страхования", - отметил он.

По словам Кязымова, страховые взносы ежегодно увеличиваются в среднем на 25-30%.

"Практически такая же динамика и в страховых выплатах. Однако в этом секторе необходимо пересмотреть требования как институциональных, так и корпоративных стандартов управления. Сейчас над этим ведется работа", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Azərbaycanda sığorta haqlarının ÜDM-ə nisbəti cəmi 1 %-dir"

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