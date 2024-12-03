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Центробанк: Азербайджан внедрил модель агентского банкинга

Центробанк: Азербайджан внедрил модель агентского банкинга В Азербайджане банки начали привлекать третьи стороны к процессу выдачи кредитов.
Финансы
3 декабря 2024 г. 16:34
Центробанк: Азербайджан внедрил модель агентского банкинга

В Азербайджане банки начали привлекать третьи стороны к процессу выдачи кредитов.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) Гюнай Махмудова на VIII Международном банковском форуме в Баку.

По ее словам, модель агентского банкинга, популярная в международной практике, уже внедряется в стране. Для этого ЦБА разработал правовую базу, внеся изменения в "Правила управления кредитными рисками в банках".

"Однако список возможных третьих сторон ограничен. Теперь банки могут привлекать к процессу выдачи кредитов платежные организации, организации электронных денег, небанковские кредитные организации (НБКО) и национальных операторов почтовой связи", - подчеркнула Махмудова.

Она также добавила, что первые кредиты уже выданы по этой модели, что является важным шагом для развития банковского сектора.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Azərbaycanda agent bankçılığı modelinin tətbiqinə başlanılıb

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