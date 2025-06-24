ЦБА: В Азербайджане могут внедрить инновационные банковские услуги на основе опыта необанков

В Азербайджане могут быть внедрены инновационные банковские услуги на основе опыта необанков.

В Азербайджане могут быть внедрены инновационные банковские услуги на основе опыта необанков.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Ульфат Юсифов на очередной Выставке финансов и технологий (Fintex Summit) в Баку.

По его словам, в Азербайджане рассматривается внедрение инновационных финансовых услуг, основанных на международном опыте, включая модели цифровой платежной экосистемы, с целью обеспечения удобства пользователей: "Проведенные исследования рынка и анализ международного опыта показывают, что такие модели в последнее время становятся частью глобальных тенденций, особенно в развитых странах, где их уже широко применяют в основном необанки и организации электронных денег. Мы считаем, что внедрение таких услуг в Азербайджане также может быть более удобным и целесообразным для пользователей".