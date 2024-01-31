ЦБА: В Азербайджане есть риски, которые могут повлиять на инфляцию

В Азербайджане существуют риски, которые могут повлиять на инфляцию.

В Азербайджане существуют риски, которые могут повлиять на инфляцию.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

"Сохранение геополитической напряженности может привести к повторному росту цен на различные сырьевые товары на мировом рынке. Ситуация в Красном море оказывает серьезное влияние на глобальную цепочку поставок. Международные организации сохраняют прогнозы высоких цен на энергоносители на 2024 год. Климатические изменения также влияют на цены на продовольствие. Однако снижение глобальной экономической активности и сохранение жестких монетарных условий в большинстве экономик могут оказать сдерживающее влияние на глобальные инфляционные процессы.

Основными внутренними рисками, способными усилить инфляцию, могут стать избыточный рост совокупного спроса и активизация внутренних факторов стоимости. При сохранении текущих тенденций интервенции ЦБА на валютном рынке в 2024 году, как и в последние 2 года, могут быть ориентированы на покупку. В качестве факторов внутреннего спроса внимательно отслеживается динамика бюджетных расходов и кредитной активности.

В целом, риски повышения и понижения инфляции уравновешивают друг друга. Прогноз инфляции на 2024 год оставлен без изменений. Согласно январским прогнозам текущего года, как и в октябре прошлого года, годовая инфляция ожидается в пределах целевого показателя в 2024 году", - говорится в сообщении регулятора.

Согласно последним опросам, доля домохозяйств, ожидающих роста инфляции, снизилась с 81% в третьем квартале до 69% в четвертом квартале 2023 года.