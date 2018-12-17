ЦБА: В Азербайджане 81% прямых инвестиций направлен в нефтегазовый сектор

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Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Общий объем прямых иностранных инвестиций в Азербайджан в январе-сентябре текущего года составил 2,9 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, доля нефтегазового сектора в структуре прямых инвестиций составила 81%.

"В январе-сентябре 2018 года рост чистых финансовых обязательств по нефтегазовому сектору (278,8 млн долларов) в статье прямых инвестиций платежного баланса сформировался из разницы между привлеченными инвестициями (2 382,3 млн долларов) и репатриацией капитала (2 103,5 млн долларов). По оценкам, общий объем прямых инвестиций, привлеченных в ненефтяной сектор, составляет 551,7 млн долларов.

По данным, чистые финансовые активы страны за январь-сентябрь 2018 года увеличились на 3 344,8 млн долларов: "Данный показатель сформировался за счет прямых инвестиций за рубеж (1 562,1 млн долларов), портфельных инвестиций (622,7 млн долларов), производных финансовых инструментов (-3,2 млн долларов) и других инвестиций (1 163,2 млн долларов). За отчетный период чистые финансовые обязательства страны составили 881,2 млн долларов, что сформировано за счет прямых иностранных инвестиций (533,6 млн долларов), нефтяных бонусов (450,1 млн долларов), портфельных инвестиций (-348,8 млн долларов), производных финансовых инструментов (-4,3 млн долларов) и прочих инвестиций (250,6 млн долларов).