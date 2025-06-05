ЦБА в 2024 году провел комплексные проверки в 4 страховых компаниях

В 2024 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел комплексные проверки 4 страховых компаний и 4 страховых брокеров.

В 2024 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел комплексные проверки 4 страховых компаний и 4 страховых брокеров.

Как сообщили Report в ЦБА, в прошлом году на основании указа главы государства от 31 января 2024 года были аннулированы лицензии, выданные Государственной коммерческой страховой компании ОАО Azərsığorta, а также ОАО Bakı Sığorta на основании добровольного обращения, проводятся регулярные контрольные мероприятия в целях защиты прав страхователей и кредиторов.

Также в отчетном году утвержден ряд нормативно-правовых документов по страховому сектору, подготовленных в соответствии с международным законодательством и принципами страхования.