ЦБА: Увеличивается вероятность приближения годовой инфляции к целевому значению

Несмотря на наблюдаемое снижение темпов инфляции, высокая волатильность внешней среды, риск чрезмерного расширения совокупного спроса можно рассматривать как факторы, повышающие инфляцию.
Как сообщает Report, об этом заявили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
"Нарушения международной логистической цепочки по причине продолжающегося геополитического конфликта, ожидание того, что в ряде стран инфляция в течение длительного времени будет оставаться выше целевых уровней, сохраняют потенциал воздействия по различным каналам на инфляционные процессы. В целом усиление снижающих инфляцию факторов увеличивает вероятность приближения годовой инфляции к целевому значению к концу года и к 2024 году", - говорится в заявлении Центробанка.