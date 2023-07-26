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ЦБА: Увеличивается вероятность приближения годовой инфляции к целевому значению

ЦБА: Увеличивается вероятность приближения годовой инфляции к целевому значению Несмотря на наблюдаемое снижение темпов инфляции, высокая волатильность внешней среды, риск чрезмерного расширения совокупного спроса можно рассматривать как факторы, повышающие инфляцию.
Финансы
26 июля 2023 г. 11:01
ЦБА: Увеличивается вероятность приближения годовой инфляции к целевому значению

Несмотря на наблюдаемое снижение темпов инфляции, высокая волатильность внешней среды, риск чрезмерного расширения совокупного спроса можно рассматривать как факторы, повышающие инфляцию.

Как сообщает Report, об этом заявили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

"Нарушения международной логистической цепочки по причине продолжающегося геополитического конфликта, ожидание того, что в ряде стран инфляция в течение длительного времени будет оставаться выше целевых уровней, сохраняют потенциал воздействия по различным каналам на инфляционные процессы. В целом усиление снижающих инфляцию факторов увеличивает вероятность приближения годовой инфляции к целевому значению к концу года и к 2024 году", - говорится в заявлении Центробанка.

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Версия на английском языке CBA: Probability of annual inflation rate approaching target is increasing
Версия на азербайджанском языке AMB: "İllik inflyasiyanın hədəfə yaxınlaşması ehtimalı artır"

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