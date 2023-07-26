ЦБА: Увеличивается вероятность приближения годовой инфляции к целевому значению

Несмотря на наблюдаемое снижение темпов инфляции, высокая волатильность внешней среды, риск чрезмерного расширения совокупного спроса можно рассматривать как факторы, повышающие инфляцию.

Несмотря на наблюдаемое снижение темпов инфляции, высокая волатильность внешней среды, риск чрезмерного расширения совокупного спроса можно рассматривать как факторы, повышающие инфляцию.

Как сообщает Report, об этом заявили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

"Нарушения международной логистической цепочки по причине продолжающегося геополитического конфликта, ожидание того, что в ряде стран инфляция в течение длительного времени будет оставаться выше целевых уровней, сохраняют потенциал воздействия по различным каналам на инфляционные процессы. В целом усиление снижающих инфляцию факторов увеличивает вероятность приближения годовой инфляции к целевому значению к концу года и к 2024 году", - говорится в заявлении Центробанка.