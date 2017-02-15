ЦБА увеличил бюджет депозитного аукциона на 33%

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) в очередной раз увеличил объем средств, привлекаемых на еженедельном депозитном аукционе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Так, на депозитном аукционе 17 февраля регулятор намерен привлечь 200 млн манатов, в то время как на аукционе 13 января объем привлеченных средств составил 150 млн манатов. Иными словами, бюджет депозитного аукциона увеличивается на 33,3%.

Решение ЦБА связано с тем, что на последнем аукционе спрос превысил предложение на 31,33%, составив 197 млн манатов.