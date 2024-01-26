ЦБА утвердил "Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы"

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Приоритетными направлениями в новой стратегии определены развитие страхования, рынков капитала и платежного сектора, а также дальнейшее укрепление стабильности банковского сектора.

В ней отражены такие стратегические цели, как развитие финансовой инклюзивности, расширение охвата финансовых услуг и диверсификация финансовых инструментов, повышение эффективности финансового секторе, внедрение корпоративного управления, а также усиление прозрачности и стабильности.

Информация о реализации стратегии будет представляться общественности ежегодно.