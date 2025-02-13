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ЦБА утвердил новые правила управления операционными рисками в банках

ЦБА утвердил новые правила управления операционными рисками в банках Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Правила управления операционными рисками в банках", разработанные на основе передового международного опыта и стандартов.
Финансы
13 февраля 2025 г. 10:20
ЦБА утвердил новые правила управления операционными рисками в банках

Центральный Банк Азербайджана (ЦБА) утвердил "Правила управления операционными рисками в банках", разработанные на основе передового международного опыта и стандартов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Основная цель новых правил - повысить непрерывность деятельности банков и поддержать предотвращение значительных финансовых потерь, обеспечивая более гибкое реагирование на события в операционной среде.

В новых регулятивных правилах определены требования к системе управления операционными рисками в банках, выявлению, оценке и мониторингу операционных рисков, внутренней отчетности и надзорному органу, а также формированию базы данных о событиях операционного риска.

Применение этих правил позволит банкам расширить существующую базу данных о событиях операционного риска, более точно рассчитать ущерб, понесенный банком в результате событий операционного риска, и применять банками более совершенные подходы к требованиям к капиталу в отношении операционных рисков в последующие периоды.

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Версия на азербайджанском языке AMB “Banklarda əməliyyat risklərinin idarə edilməsi Qaydası”nı təsdiqləyib

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