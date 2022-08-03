ЦБА утвердил новое правило по банковскому сектору

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в соответствии со статьями 34.2.12 закона "О банках” и 22.0.17 закона “О Центральном банке” утвердило "Правила классификации активов и создание специальных резервов для покрытия возможных убытков”.

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в соответствии со статьями 34.2.12 закона "О банках” и 22.0.17 закона “О Центральном банке” утвердило "Правила классификации активов и создание специальных резервов для покрытия возможных убытков”.

Как передает Report, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязимов.

Согласно решению, отменено постановление упраздненной Палаты по надзору за финансовыми рынками от 16 ноября 2018 года об утверждении ”Правил классификации активов и создания специальных резервов для покрытия возможных убытков".